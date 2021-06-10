مطلوب استشاريبن عناية مركزة

(فرصة عمل)
|مطلـوب لمستشفى بالسعودية استشاريين واستشاريات عناية مركزة خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه ويكون سبق لهم العمل بالمملكة السعودية ولديهم ترخيص استشارى عناية مركزة مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|26 يوليو- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097908
30 ريال
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30 ريال
30 ريال
3,000 ريال
30 ريال
30 ريال
30 ريال
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30 ريال
200,000 ريال
30 ريال
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111 ريال
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