مطلوب استشاريات نساء وتوليد لمستشفى بحائل

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تفاصيل الإعلان
مطلـوب لمستشفى بمدينة حائل بالسعوديه استشاريات نسـاء وتوليد خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 30 ريال
تاريخ الإعلان: 8/12/2020
رقم الإعلان: 2075558
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26/11/2020
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26/11/2020
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25/11/2020
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صورة الاعلان: مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ لمستشفى بالطائف فى السعودية - في الجيزة مصر

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23/11/2020
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