مطلوب استشاريات نساء وتوليد بالكويت

(فرصة عمل)
|مطلوب لمجمع طبى بدولة الكويت استشاريات نساء وتوليد خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01101717170
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 دينار
|تاريخ الإعلان:
|27/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077687
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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