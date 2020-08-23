مطلوب استشاريات باطنة وغدد صماء

(فرصة عمل)
|مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف بالسعوديه استشاريات باطنة وغدد صماء خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا لالحاق الكوادر المصرية بالخارج
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065557
30 ريال
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اتصل
30 ريال
اتصل
30 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
30 ريال
30 ريال
30 جنيه
30 ريال
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
30 ريال
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30 جنيه
30 ريال