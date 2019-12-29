مطلوب استشارى وأخصائى أول انف اذن وحنجرة للعمل بالطائف

(فرصة عمل)
|مطلوب لمدينة الطائف بالمملكه العربيه السعوديه استشارى انف اذن وحنجرة خبرة 5 سنوات بعد الدكتوراه أخصائى أول انف اذن وحنجرة دكتوراه حديثة برجاء إرسال المسمى الوظيفى فى الإيميل Alakhalco599@yahoo.com واتسـاب : 01066717777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا لالحاق الكوادر المصرية بالخارج
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- شركة الهيلا
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046980
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30 ريال
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