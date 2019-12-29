مطلوب استشارى وأخصائى أول انف اذن وحنجرة للعمل بالطائف

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لمدينة الطائف بالمملكه العربيه السعوديه استشارى انف اذن وحنجرة خبرة 5 سنوات بعد الدكتوراه أخصائى أول انف اذن وحنجرة دكتوراه حديثة برجاء إرسال المسمى الوظيفى فى الإيميل Alakhalco599@yahoo.com واتسـاب : 01066717777
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الهيلا لالحاق الكوادر المصرية بالخارج
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- شركة الهيلا
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/12/2019
رقم الإعلان: 2046980
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