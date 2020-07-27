مطلوب استشارى تخدير لمستشفى حكومى بالرياض فى السعودية

مطلوب لمستشفى حكومى بمدينة الرياض فى المملكة العربية السعودية استشارى تخديـر خبرة (5) سنوات بعد الدكتوراه مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777