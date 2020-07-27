مطلوب استشارى تخدير لمستشفى حكومى بالرياض فى السعودية

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لمستشفى حكومى بمدينة الرياض فى المملكة العربية السعودية استشارى تخديـر خبرة (5) سنوات بعد الدكتوراه مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الهيلا لالحاق الكوادر المصرية بالخارج
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 30 ريال
تاريخ الإعلان: 28/7/2020
رقم الإعلان: 2064033
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صورة الاعلان: مطلوب فورااا بمجمع طبى بالمدينة المنورة أخصائيات تمريض نقل كفالة فورا - في الجيزة مصر

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صورة الاعلان: مطلوب فورا خصائى طورائ ماجستير اخصائيات تمريض خبرة بالعناية المركز - في الجيزة مصر

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9/6/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا لمستشفى مميز بالمدينة المنورة اخصائى طوارئ نقل كفالة - في الجيزة مصر

مطلوب فورا لمستشفى مميز بالمدينة المنورة اخصائى طوارئ نقل كفالة

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- في الجيزة مصر

مطلوب فورا لمستشفى مميز بالمدينة المنورة اخصائيات تمريض " خبرة بالعناية المركزة " اخصائى ط.
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