مطلوب استشارى تحاليل طبية بالطائف

(فرصة عمل)
|مطلـوب لمستشفى بالطائف بالسعودية استشاريين تحاليل طبية خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01280555515
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|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- 01066717777
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200 ريال
|تاريخ الإعلان:
|9/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086586
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300 ريال
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11 ريال
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200 ريال
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200 ريال
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