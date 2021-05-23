مطلوب استشارى باطنة

(فرصة عمل)
|مطلـوب لمستشفى بالطائف بالسعودية استشاريين باطنـة خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الهيلا للتوظيف
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 ميدان سفنكس المهندسين الجيزه- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|25/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094935
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3,000 ريال
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4,500 ريال
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5,000 ريال
5,000 ريال
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1 ريال