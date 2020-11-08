مطلوب استشارى اطفال وحديثى الولادة لمستشفى بالطائف

مطلوب لمستشفى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية استشـاريين أطفال وحديثى الولادة خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515