مطلوب استشارى اطفال وحديثى الولادة لمستشفى بالطائف

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لمستشفى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية استشـاريين أطفال وحديثى الولادة خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 ميدان سفنكس- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 200 ريال
تاريخ الإعلان: 8/11/2020
رقم الإعلان: 2071659
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