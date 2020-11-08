مطلوب استشارى اطفال وحديثى الولادة لمستشفى بالطائف

(فرصة عمل)
|مطلوب لمستشفى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية استشـاريين أطفال وحديثى الولادة خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 ميدان سفنكس- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200 ريال
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071659
2,000 ريال
30 ريال
30 ريال
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
30 ريال
اتصل
300 ريال
200 ريال
30 ريال
30 ريال
اتصل
4,000 ريال
25,000 ريال