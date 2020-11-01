(للبيع)
|مطلوب ارض للمشاركة بمدينة 6 أكتوبر أو حدائق أكتوبر مطلوب قطعة ارض من 300 الي 850 متر للمشاركة بالبناء بواسطة شركة تطوير عقاري متميزة المشاركة بنسبة 50% مع دفع الفرق ان وجد 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/11/2020
|رقم الإعلان:
|2070983
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