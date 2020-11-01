مطلوب ارض للمشاركة بمدينة 6 أكتوبر أو حدائق أكتوبر مطلوب قطعة ارض من 300 الي 850 متر للمشاركة بالبناء بواسطة شركة تطوير عقاري متميزة المشاركة بنسبة 50% مع دفع الفرق ان وجد 01009700095