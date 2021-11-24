مطلوب اداري لمؤسسة نظافة

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية إداري لمؤسسة تعمل في مجال النظافة ونقل مخلفات البناء والبلاستيك فترة لا تقل عن 5 سنوات كا اداري راتب 3000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والإقامة مكان العمل محافظة الليث بمكة مسمي التاشيرة ( سائق خاص لي السفر المباشر ) ( يلزم رخصة قيادة مهنية ) يجيد القيادة يتحمل ضغط العمل خبره بالامور المالية العمر لا يزيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130