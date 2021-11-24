مطلوب اداري لمؤسسة نظافة

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية إداري لمؤسسة تعمل في مجال النظافة ونقل مخلفات البناء والبلاستيك فترة لا تقل عن 5 سنوات كا اداري راتب 3000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والإقامة مكان العمل محافظة الليث بمكة مسمي التاشيرة ( سائق خاص لي السفر المباشر ) ( يلزم رخصة قيادة مهنية ) يجيد القيادة يتحمل ضغط العمل خبره بالامور المالية العمر لا يزيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 ريال
تاريخ الإعلان: 24/11/2021
رقم الإعلان: 2112500
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بالمملكه العربيه السعوديه في مدينة جيزان الوظائف التالية : 1-أخ

مطلوب للعمل بالمملكه العربيه السعوديه في مدينة جيزان الوظائف التالية : 1-أخ

(مطلوب)

مطلوب للعمل بالمملكه العربيه السعوديه في مدينة جيزان الوظائف التالية : 1-أخصائية جلديه وتجميل 2- ممر.
العنوان:

القاهرة - مصر

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24/11/2021
صورة الاعلان: ( اخصائيين تمريض )

( اخصائيين تمريض )

(فرصة عمل)

مطلوب على الفور 📢📢📢 لكبري المجموعات الطبية بالسعودية 🏥🕋 .
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1 ريال

24/11/2021
صورة الاعلان: سجاجيد فنادق

سجاجيد فنادق

(للبيع)

سجاجيد فنادق02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/11/2021
صورة الاعلان: للعمل كمستشار قانوني أو محامي خبرة عشرون عاماً في المحاماة

للعمل كمستشار قانوني أو محامي خبرة عشرون عاماً في المحاماة

(طلب عمل)

للعمل كمستشار قانوني أو محام محمد عبد الرؤوف موسى محامِ بالنقض والإدارية والدستورية العليا خبرة عشرو.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

24/11/2021
صورة الاعلان: شقة للايجار بالبيطاش بيانكى الفردوس

شقة للايجار بالبيطاش بيانكى الفردوس

(للإيجار)

شقة 3 غرف بمنطقة بيانكى الفردوس شارع 8 العجمى البيطاش مدخل رخام منطقة راقية وهادئة التعامل مع المالك.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

24/11/2021
صورة الاعلان: بيع شقه

بيع شقه

(للبيع)

اعلان لبيع شقه بمنطقه بيانكى ، العجمى الاسكندريه العنوان البيطاش-بيانكي-اخر شارع ٨ -شارع السيد.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

365,000 جنيه

24/11/2021
صورة الاعلان: بيع شقه

بيع شقه

(للبيع)

اعلان لبيع شقه بمنطقه بيانكى ، العجمى الاسكندريه العنوان البيطاش-بيانكي-اخر شارع ٨ -شارع السيد.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

365,000 جنيه

24/11/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع فى الزقازيق

شقة للبيع فى الزقازيق

(للبيع)

شقه للبيع بالحناوى بابراج الشباب أو ابراج مبارك الشقه بالقرب من سوبر ماركت ابو احمد . الشقه/2غرفه/2.
العنوان:

الشرقية - مصر
القسم: 

230,000 جنيه

24/11/2021
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم فنادق

موديلات يونيفورم فنادق

(للبيع)

موديلات يونيفورم فنادق 01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسعار المصنع التصنيع كميات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/11/2021
صورة الاعلان: شركة توريد مستلزمات المريض لليونيفورم شركة Tn

شركة توريد مستلزمات المريض لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

شركة توريد مستلزمات المريض لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات متخصصون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/11/2021
صورة الاعلان: مكتب توفير خدم وشغالات وراعيات مسنين وأطفال لجميع المحافظات

مكتب توفير خدم وشغالات وراعيات مسنين وأطفال لجميع المحافظات

(طلب عمل)

مكتب توفير خدم وشغالات وراعيات مسنين وأطفال لجميع المحافظات01148444926 فقط مع شركه كلين للخدمات افضل.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

23/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس لغات - يونيفورم مدارس بنات

يونيفورم مدارس لغات - يونيفورم مدارس بنات

(للبيع)

يونيفورم مدارس لغات - يونيفورم مدارس بنات 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/11/2021
صورة الاعلان: انتهز الفرصة واحجز وحدتك في ارمونيا في قلب العاصمه الاداريه

انتهز الفرصة واحجز وحدتك في ارمونيا في قلب العاصمه الاداريه

(للبيع)

ارمونيا واحد من افضل الكمبوندات في العاصمة الكمبوند يقع في الحي السكني في منطقة R7 بالقرب من النهر .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

189,000 جنيه

23/11/2021
صورة الاعلان: امتلك وحدتك في قلب العاصمة الاداريه بأقل مقدم واطول فترة سداد

امتلك وحدتك في قلب العاصمة الاداريه بأقل مقدم واطول فترة سداد

(للبيع)

وحدتك في كمبوند ارمونيا قلب العاصمة منطقة راقيه علي اعلي مستوي بالقرب من الكتدرائيه ومسجد الفتاح ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

364,000 جنيه

23/11/2021
صورة الاعلان: بادر بحجز شقتك في ارمونيا واضمن لأسرتك حياة راقية افضل

بادر بحجز شقتك في ارمونيا واضمن لأسرتك حياة راقية افضل

(للبيع)

امتلك شقتك في كمبوند ارمونيا قريب من العديد من المناطق الحيويه واهمها مدينتي علي بعد دقائق من فندق .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

349,000 جنيه

23/11/2021
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