مطلوب اداري لمؤسسة نظافة

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية إداري لمؤسسة تعمل في مجال النظافة ونقل مخلفات البناء والبلاستيك فترة لا تقل عن 5 سنوات كا اداري راتب 3000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والإقامة مكان العمل محافظة الليث بمكة مسمي التاشيرة ( سائق خاص لي السفر المباشر ) ( يلزم رخصة قيادة مهنية ) يجيد القيادة يتحمل ضغط العمل خبره بالامور المالية العمر لا يزيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112500
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