مطلوب اداري رياض اطفال

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية إداري متدين خبرة في رياض الاطفال وتحفيظ القرآن الكريم للعمل لدي بمركز بمدينة ابها الراتب: 2000 ريال سعودي - مع توفير السكن التأمين الطبي والإقامة والمواصلات يجد القيادة والحاسب الالي - خبرة في التعامل مع الاطفال للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب / 00201120210130 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة إرسال السيرة الذاتية باللغة العربية - صورة المؤهل وصورة شخصية علي الوتساب