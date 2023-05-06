مطلوب اداري رياض اطفال

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مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية إداري متدين خبرة في رياض الاطفال وتحفيظ القرآن الكريم للعمل لدي بمركز بمدينة ابها الراتب: 2000 ريال سعودي - مع توفير السكن التأمين الطبي والإقامة والمواصلات يجد القيادة والحاسب الالي - خبرة في التعامل مع الاطفال للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب / 00201120210130 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة إرسال السيرة الذاتية باللغة العربية - صورة المؤهل وصورة شخصية علي الوتساب
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
Telephone: 01120210130

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 2,000 Riyal
Posting Date: 9/5/2023
Ad Number: 2186050
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