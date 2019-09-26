مطلوب ادارى يجيد الانجليزية للسعودية فووورا

(فرصة عمل)
|تطلب شركة العادلي للسفريات # ادارى يشترط : مؤهل عالى – يجيد استخدام الحاسب الالى - يفضل حاصل ليسانس اداب انجليزى اوعلى لغات وترجمة للعمل بالمملكة العربية السعودية *برجاء الالتزام بالشروط اعلاه * المقابلة الشخصية السبت القادم الموافق 28/12/ 2019 الزقازيق . الزراعة . حى مبارك ش كلية الزراعة والتجنيد بجوار سوبر ماركت ابو احمد م : 01001708994 م : 01023306663 ت : 0552279966 Adly034@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة العادلي
|التليفون:
|01023306662 - 0552279966 - 01001708994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الزراعة حى مبارك بجوار سوبر ماركت ابو احمد- الزقازيق
الشرقية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045991
اتصل