مطلوب ادارى يجيد الانجليزية للسعودية فووورا

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تفاصيل الإعلان
تطلب شركة العادلي للسفريات # ادارى يشترط : مؤهل عالى – يجيد استخدام الحاسب الالى - يفضل حاصل ليسانس اداب انجليزى اوعلى لغات وترجمة للعمل بالمملكة العربية السعودية *برجاء الالتزام بالشروط اعلاه * المقابلة الشخصية السبت القادم الموافق 28/12/ 2019 الزقازيق . الزراعة . حى مبارك ش كلية الزراعة والتجنيد بجوار سوبر ماركت ابو احمد م : 01001708994 م : 01023306663 ت : 0552279966 Adly034@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة العادلي
التليفون: 01023306662 - 0552279966 - 01001708994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الزراعة حى مبارك بجوار سوبر ماركت ابو احمد- الزقازيق
الشرقية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/12/2019
رقم الإعلان: 2045991
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صورة الاعلان: مطلوب مترجمين لغة المانية وفرنسية وروسية وأوكرانية للعمل فريلانس - في الشرقية مصر

مطلوب مترجمين لغة المانية وفرنسية وروسية وأوكرانية للعمل فريلانس

(مطلوب)

- في الشرقية مصر

يشترط وجود خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الترجمة يتم إرسال السيرة الذاتية علي الايميل التالي او علي.
العنوان:

الشرقية - مصر
القسم: 

اتصل

26/9/2019
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