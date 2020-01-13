مطلوب اخصائي قلب

عاجـل لمجموعة مستشفيات بمدينة جـدة فى المملكة العربية السعودية أخصائى قلب ** بشرط خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجسـتير مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس