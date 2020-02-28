(فرصة عمل)
|مطلوب اخصائي علاج طبيعي للعمل بمركز بالرياض مسمى التاشيره اختصاصي معالجة طبيعية المميزات المطلوبة خريج كلية العلاج الطبيعي خبره لا تقل عن اربع سنوات عمره اقل من ٢٧ سنه الراتب لا يتجاوز مبدئيا 4000 ريال محب للعمل وقادر على التطوير مجتاز اختبار الهيئه السعوديه للتخصصات الصحيه متخصص بالأطفال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيثم الفقى
|التليفون:
|01006826146
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|العنوان:
|- القاهرة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054481
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