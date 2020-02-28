مطلوب اخصائي علاج طبيعي للعمل بمركز بالرياض

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب اخصائي علاج طبيعي للعمل بمركز بالرياض مسمى التاشيره اختصاصي معالجة طبيعية المميزات المطلوبة خريج كلية العلاج الطبيعي خبره لا تقل عن اربع سنوات عمره اقل من ٢٧ سنه الراتب لا يتجاوز مبدئيا 4000 ريال محب للعمل وقادر على التطوير مجتاز اختبار الهيئه السعوديه للتخصصات الصحيه متخصص بالأطفال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيثم الفقى
التليفون: 01006826146

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العنوان: - القاهرة
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/2/2020
رقم الإعلان: 2054481
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقتك بview رائع ع الاهرامات فى العاصمة السياحية

شقتك بview رائع ع الاهرامات فى العاصمة السياحية

(للبيع)

امتلك شقتك فى العاصمة السياحية بview رائع ع الاهرامات وابو الهول بالقرب من المتحف المصرى الكبير ومول.
العنوان:

الجيزة - مصر
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179,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: شقتك بفيو رائع على منطقة الأهرامات فى صن كابيتال

شقتك بفيو رائع على منطقة الأهرامات فى صن كابيتال

(للبيع)

امتلك شقة فى صن كابيتال وخليك قريب من الاهرامات وابو الهول وكل الخدمات اللى تحتاجها كافيهات ومطاعم و.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

261,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: اسكن في العاصمة الجديدة وانسي زحمة العاصمة القديمة

اسكن في العاصمة الجديدة وانسي زحمة العاصمة القديمة

(للتقسيط)

انسي زحمة العاصمة القديمة وكمل حياتك في العاصمة الجديدة بعيد عن الزحمة والدوشة وهتعيش في هدوء واستقر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

223,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: بتدور ع التغير امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

بتدور ع التغير امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

غير حياتك وامتلك شقتك وسط الهدوء والرفاهية فى العاصمة الادارية شقتك 220م (3 غرف +ريسبشن +مطبخ +3 حما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

207,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: اختار التشطيب اللى يعجبك وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

اختار التشطيب اللى يعجبك وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

دلوقتى فى العاصمة الادارية هتقدر تختار تشطيب شقتك اللى تعجبك وسط كل خدماتك كافيهات ومطاعم ومولات ومس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: بview مميز ع البحيرات الصناعية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

بview مميز ع البحيرات الصناعية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

استمتع باجمل view ع البحيرات الصناعية وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية 245م (4 غرف +ريسبشن +4 حمام +م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

225,000 جنيه

28/2/2020
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صورة الاعلان: بتدور ع الخصوصية وامتلك شقتك فى العاصمة السياحية

بتدور ع الخصوصية وامتلك شقتك فى العاصمة السياحية

(للبيع)

خصوصيتك هتلاقيها بامتلاك شقة فى العاصمة السياحية بروف ع اجمل view للاهرامات وقريب من المتحف المصرى ا.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

210,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

المقابلة يوم الاحد 2020/3/1 الساعة 11 صباحا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/2/2020
صورة الاعلان: فرصه عمل

فرصه عمل

(فرصة عمل)

خدمه عملاء وكول سنتر براتب 3000 شفت 6 ساعات من الشركه فلعباسيه او من البيت اونلاين بنفس الراتب بتيجي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لكبري المراكز الطبيه لكبري مراكز البصريات للرياض

عاجل مطلوب لكبري المراكز الطبيه لكبري مراكز البصريات للرياض

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب لكبري المراكز الطبيه لكبري مراكز البصريات للرياض فنيين بصريات (خبره لاتقل عن 3 سنوات ) .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

28/2/2020
صورة الاعلان: مطلـوب مهندسين ميكانيكا للعمل فى المكتب الفنى بمصنع ألومنيوم بالسعودية

مطلـوب مهندسين ميكانيكا للعمل فى المكتب الفنى بمصنع ألومنيوم بالسعودية

(فرصة عمل)

مطلـوب للعمل بمكتب استشارات هندسية بالمدينة المنورة فى المملكة العربية السعودية dمهندسين ميكانيكا .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

28/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين مدنى ضبط جودة QA / QC مشاريع-بنية تحتية للسعودية

مطلوب مهندسين مدنى ضبط جودة QA / QC مشاريع-بنية تحتية للسعودية

(فرصة عمل)

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لشركة مقاولات بالسعودية :- مطلوب فورا :- ::{{●مهندسين مدنى.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

28/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب مشرفين /ومناديب. مبيعات لشركة تعمل بالمواد البلاستيكية والورقية بالس

مطلوب مشرفين /ومناديب. مبيعات لشركة تعمل بالمواد البلاستيكية والورقية بالس

(فرصة عمل)

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيفب_بالخارج لكبرى الشركات الرائده في تصنيع و تجاره #الموادالبلاستيكية و #الور.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

28/2/2020
صورة الاعلان: خط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة من شركة دالتكس ايجيبت

خط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة من شركة دالتكس ايجيبت

(للبيع)

💯✔️تقدم شركة دالتكس لعملائها الكرام معدة من اساس خط انتاج اطباق الفوم البيضاء.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

28/2/2020
صورة الاعلان: علي بعد امتار من الدائري وكارفور والداون تاون هتبني فيلتك في ارقي مكان بالا

علي بعد امتار من الدائري وكارفور والداون تاون هتبني فيلتك في ارقي مكان بالا

(للبيع)

علي بعد امتار من الدائري وكارفور والداون تاون هتبني فيلتك في ارقي مكان بالاسكندريه بمساحات تبدأ من .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

28/2/2020
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