مطلوب اخصائي حجامة

(طلب عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 اخصائي حجامة خبرة للعمل لدي مجموعة عيدات راقية للحجامة بخميس مشيط حي الضباط الراتب 7000ريال مع نسبة من دخل العيادة 5%بعد ثلاث اضعاف الراتب وا 10 % بعد 70الف مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمرلا يذيد عن 45 عام مؤهل علمي مناسب للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081942
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