مطلوب اخصائي حجامة

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 اخصائي حجامة خبرة للعمل لدي مجموعة عيدات راقية للحجامة بخميس مشيط حي الضباط الراتب 7000ريال مع نسبة من دخل العيادة 5%بعد ثلاث اضعاف الراتب وا 10 % بعد 70الف مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمرلا يذيد عن 45 عام مؤهل علمي مناسب للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com