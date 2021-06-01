مطلوب اخصائي جلدية

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية اخصائي جلدية خبره لا تقل عن 5 سنوات للعمل بمجمع طبي راقي بمدينة خميس مشيط الراتب من 12000 ريال الي 23000 ريال قابل للذيادة والتفاوض مع توفير بدل سكن او سكن مناسب مع توفيرالتامين الطبي والموصلات والاقامة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|12,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|1/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095664
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