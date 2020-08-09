مطلوب اخصائي تركيبات وزراعة اسنان

(فرصة عمل)
|فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية أخصائي تركبيات و زراعة اسنان خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجسـتير لجميع التخصصات مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا لالحاق الكوادر المصرية بالخارج
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064597
200 ريال
1,111 ريال
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30 ريال
1 ريال
30 جنيه
30 ريال
30 ريال
30 ريال
30 جنيه
30 ريال
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اتصل
1,111 ريال
اتصل