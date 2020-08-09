مطلوب اخصائي تركيبات وزراعة اسنان

فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية أخصائي تركبيات و زراعة اسنان خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجسـتير لجميع التخصصات مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس