مطلوب اخصائي /ة تقويم اسنان وتمريض

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 1- أخصائي / ة تقويم اسنان خبرة سنتين بعد الماجستير ومعه تصنيف ساري راتب حسب الخبرة يبدأ من 18 ألف ريال و2000 ريال بدل سكن ونسبه بعد 50 الف 5% وبعد 100 الف 10% وتوفير التأمين الطبي والإقامة - بدل اجازه شهر من الراتب كل سنه - للعمل بمجمع متخصص لطب الأسنان بنجران 2- 4 ممرضات خبرة لا تقل عن 3 سنوات بكالوريوس او معهد شرط توفر الداتا فلو او البرومترك راتب 4000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والإقامة والمواصلات للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصر