مطلوب اخصائي /ة تقويم اسنان وتمريض

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Ad Information
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 1- أخصائي / ة تقويم اسنان خبرة سنتين بعد الماجستير ومعه تصنيف ساري راتب حسب الخبرة يبدأ من 18 ألف ريال و2000 ريال بدل سكن ونسبه بعد 50 الف 5% وبعد 100 الف 10% وتوفير التأمين الطبي والإقامة - بدل اجازه شهر من الراتب كل سنه - للعمل بمجمع متخصص لطب الأسنان بنجران 2- 4 ممرضات خبرة لا تقل عن 3 سنوات بكالوريوس او معهد شرط توفر الداتا فلو او البرومترك راتب 4000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والإقامة والمواصلات للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصر
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
Telephone: 01120210130

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 3/5/2023
Ad Number: 2181507
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Price
Posting Date
Ad Photo: مطلوب للعمل في المملكه العربية السعودية بالرياض المهن الاتيه - in Cairo Egypt

مطلوب للعمل في المملكه العربية السعودية بالرياض المهن الاتيه

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- in Cairo Egypt

مطلوب للعمل في المملكه العربية السعودية بالرياض المهن الاتيه 1-اخصائي تركيبات اسنان 2-اخصائية جل.
Location:

Cairo - Egypt

10 Riyal

28/4/2023
Ad Photo: مستوصف خيرى تحت الانشاء فى منطقة شبرا مصر - in Cairo Egypt

مستوصف خيرى تحت الانشاء فى منطقة شبرا مصر

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب اطباء جميع التخصصات وممرضات لمستوصف خيرى تحت الانشاء فى منطقة شبرا مصر القاهرة منطقة شعبية جدا.
Location:

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22/4/2023
Ad Photo: تاشيرات حره السعودية - in Cairo Egypt

تاشيرات حره السعودية

(Job Opportunity)

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تأشيرات حرةللتنازل للسعودية 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 (طبيب عام ) الدفع.
Location:

Cairo - Egypt

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20/3/2023
Ad Photo: مطلوب طبيب أخصائي أطفال للعمل بمجمع طبي بالسعودية - in Cairo Egypt

مطلوب طبيب أخصائي أطفال للعمل بمجمع طبي بالسعودية

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بمجمع طبي في قرية ب.
Location:

Cairo - Egypt

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10/3/2023
Ad Photo: طبيب انف واذن ومقيم واخصائي مسالك - in Cairo Egypt

طبيب انف واذن ومقيم واخصائي مسالك

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

ممطلوب للتعاقد فورا لي احدي مستوصفات بالمملكه السعوديه 1/ دكتور انف واذن (حاصل علي الداتا فلووالبرو.
Location:

Cairo - Egypt

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8/3/2023
Ad Photo: مطلوب سنيور طوارىء لكبرى مستشفيات الطائف بالمملكة العربية السعودية. - in Cairo Egypt

مطلوب سنيور طوارىء لكبرى مستشفيات الطائف بالمملكة العربية السعودية.

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب سنيور طوارىء لكبرى مستشفيات الطائف بالمملكة العربية السعودية. الشروط: الحصول على تصنيف الهيئة .
Location:

Cairo - Egypt

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28/2/2023
Ad Photo: We require nurses to work in Kuwwit have bachelor - in Cairo Egypt

We require nurses to work in Kuwwit have bachelor

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

We require nurses to work in kuwait have bachelor degree and have license from ur country Every thi.
Location:

Cairo - Egypt

1,100 Dollar

23/2/2023
Ad Photo: مطلوب طبيب عام اسنان لمجمع طبي بالباحة - in Cairo Egypt

مطلوب طبيب عام اسنان لمجمع طبي بالباحة

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب طبيب عام اسنان لمجمع طبي بالباحة ويشترط خبرة 5 سنوات في العصب والحشو والتقويم. يُرجى ارسال الس.
Location:

Cairo - Egypt

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13/2/2023
Ad Photo: مطلوب اخصائية نساء وتوليد لمجمع طبي مرموق بالحناكية - in Cairo Egypt

مطلوب اخصائية نساء وتوليد لمجمع طبي مرموق بالحناكية

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بمجمع طبي مرموق بال.
Location:

Cairo - Egypt

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13/2/2023
Ad Photo: مطلوب أطباء أسنان لمجمع طبي مرموق بالحناكية - in Cairo Egypt

مطلوب أطباء أسنان لمجمع طبي مرموق بالحناكية

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بمجمع طبي مرموق .
Location:

Cairo - Egypt

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13/2/2023
Ad Photo: طبيب بيطري - in Cairo Egypt

طبيب بيطري

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب التعاقد مع طبيب بيطري متخصص دواجن خبره لاتقل عن 5 سنوات بشرط سبق له العمل بالمملكه السعوديه لل.
Location:

Cairo - Egypt

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6/2/2023
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