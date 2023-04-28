مطلوب اخصائي /ة تقويم اسنان وتمريض

(Job Opportunity)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 1- أخصائي / ة تقويم اسنان خبرة سنتين بعد الماجستير ومعه تصنيف ساري راتب حسب الخبرة يبدأ من 18 ألف ريال و2000 ريال بدل سكن ونسبه بعد 50 الف 5% وبعد 100 الف 10% وتوفير التأمين الطبي والإقامة - بدل اجازه شهر من الراتب كل سنه - للعمل بمجمع متخصص لطب الأسنان بنجران 2- 4 ممرضات خبرة لا تقل عن 3 سنوات بكالوريوس او معهد شرط توفر الداتا فلو او البرومترك راتب 4000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والإقامة والمواصلات للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصر
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|Telephone:
|01120210130
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|Location:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|3/5/2023
|Ad Number:
|2181507
10 Riyal
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(Job Opportunity)- in Cairo Egypt
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1,100 Dollar
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