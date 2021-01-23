مطلوب اخصائي اول تخدير

(فرصة عمل)
|مطلوب أخصائي أول تخدير (Male / Female) #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب #أخصائيأولتخدير للعمل لدى مجمع طبي في المدينة المنورة – بالمملكة العربية السعودية 🔹 بالمواصفات التالية: 1⃣ خبرة 3 سنوات بعد الدكتوراة أو الزمالة 2⃣ الحصول على البرومترك أو ترخيص الهيئة 🔸 بالإمتيازات التالية: 1⃣ راتب شهري 2⃣ تعاقد فوري لمدة عامين والتأشيرة مفوضة وجاهزة 3⃣ سكن مؤثث - تذاكر طيران مع كل سفرة - تأمينات إجتماعية وطبيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|salmamohamed
|التليفون:
|01156032965
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|العنوان:
|المهندسين- الجيزه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|25/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081351
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1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
4,000 ريال
1 ريال
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1 ريال
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