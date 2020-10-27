مطلوب اخصائي اول باطنه

(فرصة عمل)
|عاجـل جـدا مطلـوب لمجمع طبى بالطائف بالسعوديه Senior Specialist باطنة Male دكتوراه حديثة من جامعة الأزهـر ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 ميدان سفنكس المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 ريال
|تاريخ الإعلان:
|27/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070575
200 ريال
30 ريال
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4,000 ريال
25,000 ريال
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30 ريال
25,000 ريال
4,000 ريال
500 ريال
30 ريال
600 ريال
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