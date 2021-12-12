مطلوب اخصائيين جلدية و تجميل للكويت لكبري مراكز الجلدية يشترط ان يكون حاصل على ماجستير مر عليه سنتين خبرة في الليزر و التجميل وعلاج البشرة و الشعر خبرة في البوتوكس و الفيلر و البلازما والميزوثيرابي المميزات : راتب مميز + نسبة من دخل العيادة *** الشركة تتحمل الاقامة ـ السكن ـ الانتقالات ـ تأمين طبي ـ تذاكر طيران لارسال السيرة الذاتية و التواصل