(فرصة عمل)
|مطلوب اخصائيين جلدية و تجميل للكويت لكبري مراكز الجلدية يشترط ان يكون حاصل على ماجستير مر عليه سنتين خبرة في الليزر و التجميل وعلاج البشرة و الشعر خبرة في البوتوكس و الفيلر و البلازما والميزوثيرابي المميزات : راتب مميز + نسبة من دخل العيادة *** الشركة تتحمل الاقامة ـ السكن ـ الانتقالات ـ تأمين طبي ـ تذاكر طيران لارسال السيرة الذاتية و التواصل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|esraa osama
|التليفون:
|01092533165
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|العنوان:
|الدقي جيزه- Giza
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114962
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30 ريال
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30 ريال
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اتصل
اتصل
اتصل
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