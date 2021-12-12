مطلوب اخصائيين جلدية و تجميل للكويت

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تفاصيل الإعلان
مطلوب اخصائيين جلدية و تجميل للكويت لكبري مراكز الجلدية يشترط ان يكون حاصل على ماجستير مر عليه سنتين خبرة في الليزر و التجميل وعلاج البشرة و الشعر خبرة في البوتوكس و الفيلر و البلازما والميزوثيرابي المميزات : راتب مميز + نسبة من دخل العيادة *** الشركة تتحمل الاقامة ـ السكن ـ الانتقالات ـ تأمين طبي ـ تذاكر طيران لارسال السيرة الذاتية و التواصل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: esraa osama
التليفون: 01092533165

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العنوان: الدقي جيزه- Giza
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/12/2021
رقم الإعلان: 2114962
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(فرصة عمل)

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/11/2021
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العنوان:

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