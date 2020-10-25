مطلوب اخصائيين جلدية

مطلوب لمستشفى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية أخصائيين جلدية خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجسـتير مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 للتواصل 01280555515