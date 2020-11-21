مطلوب اخصائيين جراحة لثه "ازواج" لمستشفى بمدينة الطائف

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلـوب لمستشفى كبرى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية أخصائيين جراحة لثة " أزواج " خبرة سنتين بعد الماجستير مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 للتواصل 01280555515
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا
التليفون: 10717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 ميدان سفنكس- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500 ريال
تاريخ الإعلان: 21/11/2020
رقم الإعلان: 2073308
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلـوب أخصائيين زراعه أسنان " أزواج" - في الجيزة مصر

مطلـوب أخصائيين زراعه أسنان " أزواج"

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب أخصائيين زراعه أسنان " أزواج" لمستشفى كبرى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية خب.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

21/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيين تركيبات اسنان "ازواج" لمستشفى بالطائف - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائيين تركيبات اسنان "ازواج" لمستشفى بالطائف

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب لمستشفى كبرى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية أخصائيين تركيبات أسنان " أزواج .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/11/2020
صورة الاعلان: مطلـوب أخصائيات جراحة لمستشفى بالطائف فى السعودية - في الجيزة مصر

مطلـوب أخصائيات جراحة لمستشفى بالطائف فى السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب أخصائيات جراحة لمستشفى بالطائف فى السعودية شرط خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجسـتير ومهم جداً .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: مطلـوب استشاريات غدد صماء لمستشفى بالطائف فى السعودية - في الجيزة مصر

مطلـوب استشاريات غدد صماء لمستشفى بالطائف فى السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب استشاريات غدد صماء لمستشفى بالطائف فى السعودية شرط خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه ومه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ " طب الطوارئ" لمستشفى بالطائف فى السعودية - في الجيزة مصر

مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ " طب الطوارئ" لمستشفى بالطائف فى السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ " طب الطوارئ" لمستشفى بالطائف فى السعودية شرط خبرة لاتقل عن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب استشاريات نساء وتوليد لمستشفى بالطائف - في الجيزة مصر

مطلوب استشاريات نساء وتوليد لمستشفى بالطائف

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

استشاريات نسـاء وتوليد خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/11/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: عرض وظيفي حكومى لمستشفي تشغيل ذاتى بالرياض - في الجيزة مصر

عرض وظيفي حكومى لمستشفي تشغيل ذاتى بالرياض

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

عرض وظيفي حكومى عاجل مطلوب فورا لمستشفي حكومى بالرياض تشغيل ذاتى التجمع الصحى الاول المنطقه الوسطي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب لمستشفى بمدينة الطائف استشاريين عناية مركزة - في الجيزة مصر

مطلوب لمستشفى بمدينة الطائف استشاريين عناية مركزة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية استشاريين عناية مركزة خبرة لاتقل عن خمس سنو.
العنوان:

الجيزة - مصر

500 ريال

15/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للعمل اخصائيات تمريض منزلى بالمدينة المنورة - في الجيزة مصر

مطلوب للعمل اخصائيات تمريض منزلى بالمدينة المنورة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل اخصائيات تمريض منزلى بالمدينة المنورة فى المملكة العربية السعودية * السن من 35 : 40 سن.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

14/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب لمستشفى بالطائف اخصائيين اطفال وحديثى الولادة - في الجيزة مصر

مطلوب لمستشفى بالطائف اخصائيين اطفال وحديثى الولادة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمستشفى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية اخصائين أطفال وحديثى الولادة خبرة لاتقل عن سن.
العنوان:

الجيزة - مصر

200 ريال

14/11/2020
صورة الاعلان: مطلـوب استشاريات نسـاء وتوليد لمستشفى بمدينة الطائف بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلـوب استشاريات نسـاء وتوليد لمستشفى بمدينة الطائف بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب استشاريات نسـاء وتوليد لمستشفى بمدينة الطائف بالسعوديه خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتورا.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

14/11/2020
صورة الاعلان: مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ " طب الطوارئ" لمستشفى بالطائف فى السعودية - في الجيزة مصر

مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ " طب الطوارئ" لمستشفى بالطائف فى السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية أخصائيين /أخصائيات طوارئ " طب الطوارئ &.
العنوان:

الجيزة - مصر

300 ريال

11/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب ممرضات مقيمين بالامارات او بمصر لكبرى مراكزالرعاية الصحية بدبى - في الجيزة مصر

مطلوب ممرضات مقيمين بالامارات او بمصر لكبرى مراكزالرعاية الصحية بدبى

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

ممرضات الشروط : ـ على ان تكون المتقدمة حاصلة على شهادة البكالوريوس ـ يفضل ان تكون المتقدمة حاصلة ع.
العنوان:

الجيزة - مصر

7,500 درهم

11/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيات تمريض منزلى للعمل بالمدينة المنورة - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائيات تمريض منزلى للعمل بالمدينة المنورة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب اخصائيات تمريض منزلى للعمل بالمدينة المنورة فى المملكة العربية السعودية * السن من 35 : 40 سن.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

10/11/2020
صورة الاعلان: استشـاريين أطفال وحديثى الولادة - في الجيزة مصر

استشـاريين أطفال وحديثى الولادة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب استشـاريين أطفال وحديثى الولادة لمستشفى بالطائف بالسعودية خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتو.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

9/11/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager