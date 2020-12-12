مطلوب اخصائيين تمريض نقل كفالة بالدمام

(فرصة عمل)
|مطلوب لمجمع طبى بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية أخصائيين تمريض بنقل كفالة أواستعارة مصدقة لمدة سنة فلبينى / هندى / باكستانى السن من 30 : 35 سنة مـدة العقد " سـنتين " 21 يوم اجازة سنوية مدفوعة الاجر == راتب أساسى لنقل الكفالة 5000 ريال + 1500 ريال عيادات خارجية 8 ساعات دوام 6 أيام + سكن + إقامة + تأمين طبى + انتقالات == راتب أساسى للإستعارة 10000 ريال مقابل عمل 10 ساعات دوام 6 أيام ويوم الجمعة Over Time +سكن + إقامة + تأمين طبى + انتقالات مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 ميدان سفنكس- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600 ريال
|تاريخ الإعلان:
|12/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075915
200 ريال
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500 ريال
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4,700 ريال
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