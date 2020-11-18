مطلوب اخصائيين تركيبات اسنان "ازواج" لمستشفى بالطائف

(فرصة عمل)
|مطلـوب لمستشفى كبرى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية أخصائيين تركيبات أسنان " أزواج " خبرة سنتين بعد الماجستير مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 للتواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|10717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 ميدان سفنكس- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073192
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