مطلوب اخصائيين تدريب علي صحه وسلامه الغذاء لشركه كبري بجده ومكه

(فرصة عمل)
|اخصائيين تدريب علي صحه وسلامه الغذاء خبره بنفس المجال والعمل بشركات كبرى مماثله ومتخصصه بسلامه وصحه الغذاء السن لا يزيد عن ٤٠ يرجي ارسال السي في لمن لديهم الخبره الفعليه فقط وتنطبق عليهم الشروط وكتابه مسمي الوظيفه في العنوان او كود الوظيفة (CA1) لترتيب موعد المقابلات و سيتم التواصل مع المرشحين برجاء كتابه مسمي الوظيفه او كود الوظيفة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الحرمين
|التليفون:
|01021683848
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|العنوان:
|الدقي- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|24/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112532
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30 ريال
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