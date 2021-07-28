مطلوب اخصائيين اسنان لمجمع طبى بالسعودية

(فرصة عمل)
|مجمع طبى بمدينة سكاكا السعوديه يطلب التخصصات الاتيه : اخصائى اسنان تركيبات اخصائى اسنان تقويم اخصائى جراحة فم واسنان شرط الحصول على ماجستير نرجو ارسال السيرة الذاتية مصحوبه بكافه المؤهلات العلميه على الايميل : yanbueldawlea113201@gmail.com للاستفسار 01033519668
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ينبع الدولية
|التليفون:
|01033519668
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|العنوان:
|12 ش عكاشة- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 ريال
|تاريخ الإعلان:
|29/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100990
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1,111 ريال
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30 ريال
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30 ريال
30 ريال