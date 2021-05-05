مطلوب اخصائييات جلدية وتجميل

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تفاصيل الإعلان
لمستشفى بمدينة الرياض بالسعودية اخصائيات جلدية وتجميل خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة ومرفق بها صور الشهادات العلمية على الميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا للتوظيف
التليفون: 01280555515

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 ش 26 يوليو ميدان سفتكس- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 111 ريال
تاريخ الإعلان: 9/5/2021
رقم الإعلان: 2093676
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