مطلوب اخصائيه جلديه واخصائي اسنان للعمل بكبري العيادات بالسعودية

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بكبرى العيادات بالسعودية (مدينة جدة) : •#اخصائيه_جلديه •#اخصائي_اسنان الممزات: سكن- تأمين طبي- اجازات سنويه شركة الحى اللاتينى للتوظيف 12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى - الإسكندرية يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com يرجى كتابة الوظيفة طبقا للإعلان فى خانة الـ (subject) ولن يلتفت لأي بريد غير مذكور فيه الوظيفة بالعنوان