مطلوب اخصائيه جلديه واخصائي اسنان للعمل بكبري العيادات بالسعودية

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بكبرى العيادات بالسعودية (مدينة جدة) : •#اخصائيه_جلديه •#اخصائي_اسنان الممزات: سكن- تأمين طبي- اجازات سنويه شركة الحى اللاتينى للتوظيف 12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى - الإسكندرية يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com يرجى كتابة الوظيفة طبقا للإعلان فى خانة الـ (subject) ولن يلتفت لأي بريد غير مذكور فيه الوظيفة بالعنوان
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الحى اللاتينى
التليفون: 01017617968

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى الإسكندرية- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/11/2021
رقم الإعلان: 2112696
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بالمملكه العربيه السعوديه في مدينة جيزان الوظائف التالية : 1-أخ - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بالمملكه العربيه السعوديه في مدينة جيزان الوظائف التالية : 1-أخ

(مطلوب)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بالمملكه العربيه السعوديه في مدينة جيزان الوظائف التالية : 1-أخصائية جلديه وتجميل 2- ممر.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

24/11/2021
صورة الاعلان: ( اخصائيين تمريض ) - في القاهرة مصر

( اخصائيين تمريض )

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب على الفور 📢📢📢 لكبري المجموعات الطبية بالسعودية 🏥🕋 .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

24/11/2021
صورة الاعلان: أخصائيين تمريض - في القاهرة مصر

أخصائيين تمريض

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للسفر على الفور 📢📢📢🛫🛫🛫 عاجل مطلوب لكبرى المجمو.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

17/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب 3 ممرضات خبره - في القاهرة مصر

مطلوب 3 ممرضات خبره

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 3 ممرضات خبره للعمل لدي مجمع طبي راقي بي مدينة رفحاء ( شرط ت.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 ريال

15/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب #مدير_طبي لكبرى المجمعات الطبية بمدينة ابها بالسعودية - في القاهرة مصر

مطلوب #مدير_طبي لكبرى المجمعات الطبية بمدينة ابها بالسعودية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بكبرى المجمعات الطب.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

13/11/2021
صورة الاعلان: دكتور اسنان في المعادي - في القاهرة مصر

دكتور اسنان في المعادي

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

دكتور اسنان في المعادى دكتورة هناء فؤاد افضل دكتور في القاهرة المعادي تصنف الدكتورة هناء فؤاد كافضل .
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

8/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب #استشاري_أخصائي_جراحة_تجميل لمجمع طبي بالرياض - في القاهرة مصر

مطلوب #استشاري_أخصائي_جراحة_تجميل لمجمع طبي بالرياض

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بمجمع طبي مرموق بال.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

29/10/2021
صورة الاعلان: أخصائيات تمريض💉 / معهد تمريض💉 - في القاهرة مصر

أخصائيات تمريض💉 / معهد تمريض💉

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

فرصه عمل علي وجهه السرعه 📢📢📢📢📢 مطلوب لكبري المجموعات الطبية .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

13/10/2021
صورة الاعلان: #تاشيرات #حره #طبيه #السعوديه - في القاهرة مصر

#تاشيرات #حره #طبيه #السعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تأشيرات #طبيب_عام #حرة #للسعودية 📢📢 بدون عمل ✈️✈️✈&#.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

12/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب طبيب بيطري - في القاهرة مصر

مطلوب طبيب بيطري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب طبيب بيطري للعمل بمستودع ادويه بالسعوديه في مدينه الطائف شرط الخبره في الادويه الحيوانيه للاس.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

29/9/2021
صورة الاعلان: مطلوب اطباء للعمل فى السعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب اطباء للعمل فى السعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن #شركةالباحهللتوظيف_بالخارج عن توافر فرص عمل بمجمع طبي - بمدينه حائل :. مطلوب فوراً:- ** اخصائي.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

25/9/2021
صورة الاعلان: مطلوب استشاري اطفال - استشاري طب اسره - استشاري اطفال مبتسرين -ممرضات - في القاهرة مصر

مطلوب استشاري اطفال - استشاري طب اسره - استشاري اطفال مبتسرين -ممرضات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بمستشفي كبري بالسعوديه في مدينه الرياض : -استشاري طب اسره - استشاري عنايه مركزه - استشا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

22/9/2021
صورة الاعلان: مطلوب استشاري اطفال - استشاري طب اسره - استشاري اطفال مبتسرين -ممرضات - في القاهرة مصر

مطلوب استشاري اطفال - استشاري طب اسره - استشاري اطفال مبتسرين -ممرضات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بمستشفي بالسعوديه في منطقه الرياض والقنفده - استشاري اطفال مبتسرين - استشاري عنايه مرك.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

16/9/2021
صورة الاعلان: مطلوب دكتوره جلديه - في القاهرة مصر

مطلوب دكتوره جلديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب دكتوره جلديه ذو خبره جيده للعمل بمستوصف طبي بالرياض شرط تكون حامله للداتا فلو او البرومترك او.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

14/9/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager