مطلوب #اخصائية_مقيمة_جلدية_وتجميل لمركز طبي مرموق بالسعودية

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات الطبية التالية للعمل بمركز طبي مرموق بالسعودية (الرياض) : #طبيبة_جلدية_مقيمة_/أخصائية سبق لها العمل بالرياض (تخصص عمليات تجميل) •رواتب مميزة – سكن- تذاكر شركة الحى اللاتينى للتوظيف 12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى - الإسكندرية برجاء إرسال السيرة الذاتية على البريد التالي موضحا الوظيفة فى خانة الـ (subject) ولن يلتفت لأي بريد غير مذكور فيه الوظيفة بالعنوان omar_jobs@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الحى اللاتينى
التليفون: 01063801990

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العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/8/2021
رقم الإعلان: 2101911
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معلمة مصرية تأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

معلمة مصرية تأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

(طلب عمل)

متخصصة في تأسيس ومتابعة الطلاب والطالبات خبرة كبيرة في تأسيس ومتابعة الطلاب وتنمية مهارات القراءة وا.
العنوان:

تبوك - السعودية

54,911 ريال

7/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب #عمال_تركيبات_حديد بالمواقع للعمل بالسعودية

مطلوب #عمال_تركيبات_حديد بالمواقع للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها لعمالة عادية للعمل بشركة مقاولات بالسعو.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

5/8/2021
صورة الاعلان: عرض خاص علي بوابات مرور الافراد.

عرض خاص علي بوابات مرور الافراد.

(للبيع)

تعمل على تنظيم الدخول والخروج من من والى المكان تعمل بالبصمة والكارت. هناك العديد من الاشكال المخت.
العنوان:

الرياض - السعودية

4,000 ريال

5/8/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج افراد

بوابات دخول وخروج افراد

(للبيع)

نقدم لكم بسعرمناسب أنظمة تحكم في الأماكن العامة والشركات والنوادي ومحطات المترو. وتوجد إمكانية الف.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

5/8/2021
صورة الاعلان: كاميرا ومرايا تفتيش اسفل السيارة

كاميرا ومرايا تفتيش اسفل السيارة

(للبيع)

كاميرا كشف وفحص اسفل السيارة هى الة تصوير ذكية تستخدم لاعطاء صوره دقيقة وواضحةعن الهيكل السفلى للس.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

5/8/2021
صورة الاعلان: عرض خاص على بوابات مرور السيارات.

عرض خاص على بوابات مرور السيارات.

(للبيع)

مميزاتها: بوابات للتحكم فى دخول وخروج السيارات مقاسات 4 و 6 متر مزودة بمستشعيرات عدم اغلاق البواب.
العنوان:

الرياض - السعودية

6,000 ريال

5/8/2021
صورة الاعلان: » عرض خاص علي اجهزة كاشير ونقاط بيع

» عرض خاص علي اجهزة كاشير ونقاط بيع

(للبيع)

*جهاز كاشير المطعم و الكافي شوب -لمعالج : j1900 QUAD CORE 2.0G الهارد ديسك : HDD SSD64GB الذاكرة : .
العنوان:

الرياض - السعودية

3,450 ريال

4/8/2021
صورة الاعلان: عرض خاص وحصر علي اجهز الكاشير

عرض خاص وحصر علي اجهز الكاشير

(للبيع)

عرض حصري ومميز علي نقاط بيع كاشير كامل للمتاجر والتموينات ومحلات البقالة ● جوال او واتس اب _.

3,910 ريال

4/8/2021
صورة الاعلان: طباعة محمولة للمناديب

طباعة محمولة للمناديب

(للبيع)

نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب طبعة الفواتير والباركود المحمولة سيو،الموفرة للوقت ومرضية للنتائج،+الض.
العنوان:

القصيم - السعودية

1 ريال

4/8/2021
صورة الاعلان: ميزان باركود الكتروني

ميزان باركود الكتروني

(للبيع)

نقدم لكم وبسعر مناسب ميزان الباركود الإلكتروني، يتميز بـ: أنه مناسب للمحلات التجارية والسوبر ماركت.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

4/8/2021
صورة الاعلان: طابعات الكروت البلاستيكية Smart

طابعات الكروت البلاستيكية Smart

(للبيع)

طابعات الكروت البلاستيكية Smart ذات وجه واحد _ ووجهين * كما يوجد طابعة الكروت والهويات ذات التغليف ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

4/8/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب فورا موظف إستقبال لكبرى الفنادق بالسعودية – الرياض

عاجل مطلوب فورا موظف إستقبال لكبرى الفنادق بالسعودية – الرياض

(فرصة عمل)

مطلوب موظف إستقبال لكبرى الفنادق – بالرياض شروط التقديم بكالوريوس سياحة وفنادق. إجادة اللغة الإنجليز.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

3/8/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب فورا أخصائي تسويق لكبرى الفنادق بالسعودية – الرياض

عاجل مطلوب فورا أخصائي تسويق لكبرى الفنادق بالسعودية – الرياض

(فرصة عمل)

مطلوب #أخصائي_تسويق لكبرى الفنادق بالرياض الشروط بكالوريوس تسويق. مهارة الخطط التسويقية. إجادة اللغة.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

3/8/2021
صورة الاعلان: عرض خاص و مميز على كاشير المطاعم والكوفى شوب

عرض خاص و مميز على كاشير المطاعم والكوفى شوب

(للبيع)

عرض كاشير وسيستم كامل للمطاعم والكوفى شوب العرض شامل جميع اجهزة الكاشير مع برنامج ادارة المطاعم و ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

3,450 ريال

3/8/2021
صورة الاعلان: المصدات الهيدروليكية والمطبات الشوكية

المصدات الهيدروليكية والمطبات الشوكية

(للبيع)

لا شك أن حماية المؤسسات العامة والمنشئات الحكومية والفنادق والوزارات صارت مسألة أساسية لحفظ الأمن ضد.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

3/8/2021
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