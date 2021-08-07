مطلوب #اخصائية_مقيمة_جلدية_وتجميل لمركز طبي مرموق بالسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات الطبية التالية للعمل بمركز طبي مرموق بالسعودية (الرياض) : #طبيبة_جلدية_مقيمة_/أخصائية سبق لها العمل بالرياض (تخصص عمليات تجميل) •رواتب مميزة – سكن- تذاكر شركة الحى اللاتينى للتوظيف 12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى - الإسكندرية برجاء إرسال السيرة الذاتية على البريد التالي موضحا الوظيفة فى خانة الـ (subject) ولن يلتفت لأي بريد غير مذكور فيه الوظيفة بالعنوان omar_jobs@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الحى اللاتينى
|التليفون:
|01063801990
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101911
54,911 ريال
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