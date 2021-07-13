مطلوب اخصائية نسا وتوليد

(مطلوب)
|مطلـوب أخصائيات نساء وتوليد خبرة سنتين بعد الماجستير للعمل بمجموعة طبية بالطائف ف المملكة العربية السعودية مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com 01066717777 تواصل 01280555515 جوال / واتس . مباشرة 0555556790 صاحب المجموعة السعودى برجاء الإتصال فى مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 م
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01280555515
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|العنوان:
|203 سفنكس المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099836
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30 ريال
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30 ريال
30 ريال
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30 ريال
30 ريال
30 ريال
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30 ريال
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