مطلوب اخصائية نسا وتوليد

مطلـوب أخصائيات نساء وتوليد خبرة سنتين بعد الماجستير للعمل بمجموعة طبية بالطائف ف المملكة العربية السعودية مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com 01066717777 تواصل 01280555515 جوال / واتس . مباشرة 0555556790 صاحب المجموعة السعودى برجاء الإتصال فى مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 م