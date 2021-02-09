مطلوب اخصائية جلديه

(فرصة عمل)
|مطلوب #أخصائية_جلدية لا يشترط خبرة في التجميل#تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائية جلدية للعمل لدى مجمع طبي في المدينة المنورة – بالمملكة العربية السعودية🔹بالمواصفات التالية :1⃣ خبرة لا تقل عن سنتين بعد الماجستير2⃣ الحصول على البرومترك او ترخيص الهيئة3⃣ لا يشترط الخبرة في التجميل 🔸 بالامتيازات التالية :1⃣ تعاقد لمدة عامين والتأشيرة مفوضة وجاهزة2⃣ بدل سكن - تذاكر طيران - تامينات اجتماعية وطبية3⃣ راتب شهري مجزي جدا + نسبة من دخل العيادة✔ يجب ان تشمل على السيره الذاتيه -المؤهل الدراسي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|salmamohamed
|التليفون:
|01156032965
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|العنوان:
|المهندسين- الجيزه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083794
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1 جنيه
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1 جنيه
1 جنيه
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7,000 ريال
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