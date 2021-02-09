مطلوب اخصائية جلديه

مطلوب #أخصائية_جلدية لا يشترط خبرة في التجميل#تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائية جلدية للعمل لدى مجمع طبي في المدينة المنورة – بالمملكة العربية السعودية🔹بالمواصفات التالية :1⃣ خبرة لا تقل عن سنتين بعد الماجستير2⃣ الحصول على البرومترك او ترخيص الهيئة⁦3⃣⁩ لا يشترط الخبرة في التجميل 🔸 بالامتيازات التالية :1⃣ تعاقد لمدة عامين والتأشيرة مفوضة وجاهزة2⃣ بدل سكن - تذاكر طيران - تامينات اجتماعية وطبية⁦3⃣⁩ راتب شهري مجزي جدا + نسبة من دخل العيادة✔ يجب ان تشمل على السيره الذاتيه -المؤهل الدراسي