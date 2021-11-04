مطلوب اخصائية جلدية و ممرضات للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
للعمل بكبرى المستشفيات و المستوصفات و المجمعات الطبية و المراكز بالسعودية اخصائية جلدية و المقابلة تحدد فورا بمجرد الموافقة ممرضات (بكالريوس _ معهد) لارسال الاوراق على الواتس اب او للاستفسار على 01112007056 م.اية ابراهيم مدير تنفيذى شركة تايجر للتوظيف ترخيص رقم 969
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اية غالى
التليفون: 01112007056

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العنوان: - الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/11/2021
رقم الإعلان: 2110017
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صورة الاعلان: مطلوب اخصائية جلدية و ممرضات للعمل بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائية جلدية و ممرضات للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

للعمل بكبرى المستشفيات و المستوصفات و المجمعات الطبية و المراكز بالسعودية اخصائية جلدية و المقابلة ت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2021
صورة الاعلان: مطلـوب أخصائيين وأخصائيات طوارئ للطائف فى السعودية - في الجيزة مصر

مطلـوب أخصائيين وأخصائيات طوارئ للطائف فى السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب للعمل بكبرى المستشفيات بمدينة الطائف ف المملكة العربية السعودية أخصائيين وأخصائيات طوارئ م.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

30/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب طبيب بيطرى للعمل بالطائف - في الجيزة مصر

مطلوب طبيب بيطرى للعمل بالطائف

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب طبيب بيطرى للعمل بالطائف حديث التخرج أو خبرة سنه على الأكثر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيين وأخصائيات تركيبات أسنان - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائيين وأخصائيات تركيبات أسنان

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل بمدينة الزلفى بالرياض فـ السعودية اخصائيين وأخصائيات تركيبات أسنان خبرة لاتقل عن سنتين .
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

18/10/2021
صورة الاعلان: طبيب بيطرى للعمل بشركة دواجن بجده - في الجيزة مصر

طبيب بيطرى للعمل بشركة دواجن بجده

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لكبرى شركات الدواجن بالسعوديه ( جده ) : طبيب بيطرى بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب طبيب بيطرى لشركة دواجن بجده السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب طبيب بيطرى لشركة دواجن بجده السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الدواجن بالسعوديه ( جده ) : طبيب بيطرى بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب اخصائى جراحة فكين و اخصائى تقويم للعمل بجدة - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائى جراحة فكين و اخصائى تقويم للعمل بجدة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

اخصائى جراحة فكين واخصائى تقويم للعمل بجدة الراتب حسب الخبرة و خلال المقابلة للتواصل أ. اية م. تنفي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيين طوارئ - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائيين طوارئ

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب للعمل بكبرى المستشفيات بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية أخصائيين وأخصائيات طوارئ .
العنوان:

الجيزة - مصر

3,000 ريال

2/10/2021
صورة الاعلان: استشاري عيون - في الجيزة مصر

استشاري عيون

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لمستشفى بمدينة الطائف بالسعودية استشاريات واستشارى عيون خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه ترسل س.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,000 ريال

30/9/2021
صورة الاعلان: استشاري عيون - في الجيزة مصر

استشاري عيون

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لمستشفى بمدينة الطائف بالسعودية استشاريات واستشارى عيون خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه ترسل .
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 ريال

29/9/2021
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيين باطنة طوارئ - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائيين باطنة طوارئ

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب للعمل بكبرى المستشفيات بمدينة الطائف ف المملكة العربية السعودية أخصائيين وأخصائيات باطنـة .
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 ريال

27/9/2021
صورة الاعلان: مطلـوب أخصائيات نساء وتوليد للعمل بمستشفى بالطائف - في الجيزة مصر

مطلـوب أخصائيات نساء وتوليد للعمل بمستشفى بالطائف

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب أخصائيات نساء وتوليد خبرة سنتين بعد الماجستير للعمل بمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربي.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

27/9/2021
صورة الاعلان: مطلوب اخصائي طوارئ - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائي طوارئ

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب للعمل بكبرى المستشفيات بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية أخصائيين وأخصائيات طوارئ .
العنوان:

الجيزة - مصر

1,000 ريال

27/9/2021
صورة الاعلان: مطلوب اخصائية نساء - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائية نساء

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب أخصائيات نساء وتوليد خبرة سنتين بعد الماجستير للعمل بمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربي.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,000 ريال

25/9/2021
صورة الاعلان: مطلوب استشاري عظام - في الجيزة مصر

مطلوب استشاري عظام

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية استشاريين / استشاريات عظام خبرة لاتقل عن .
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 ريال

22/9/2021
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