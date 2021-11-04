مطلوب اخصائية جلدية و ممرضات للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)
|للعمل بكبرى المستشفيات و المستوصفات و المجمعات الطبية و المراكز بالسعودية اخصائية جلدية و المقابلة تحدد فورا بمجرد الموافقة ممرضات (بكالريوس _ معهد) لارسال الاوراق على الواتس اب او للاستفسار على 01112007056 م.اية ابراهيم مدير تنفيذى شركة تايجر للتوظيف ترخيص رقم 969
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اية غالى
|التليفون:
|01112007056
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|العنوان:
|- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110017
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30 ريال
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30 ريال
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3,000 ريال
3,000 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
30 ريال
1,000 ريال
1,000 ريال
2,000 ريال