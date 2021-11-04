مطلوب اخصائية جلدية و ممرضات للعمل بالسعودية

للعمل بكبرى المستشفيات و المستوصفات و المجمعات الطبية و المراكز بالسعودية اخصائية جلدية و المقابلة تحدد فورا بمجرد الموافقة ممرضات (بكالريوس _ معهد) لارسال الاوراق على الواتس اب او للاستفسار على 01112007056 م.اية ابراهيم مدير تنفيذى شركة تايجر للتوظيف ترخيص رقم 969