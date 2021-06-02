مطلوب اخصائية جلدية

(فرصة عمل)
|لمجمع طبى بمدينة الطائف بالسعودية اخصائيات جلدية خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة ومرفق بها صور الشهادات العلمية على الميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا للتوظيف
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|سفنكس جيزة- الجيزة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096236
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9,000 ريال
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12,000 ريال
1 ريال
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3,000 ريال
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