مطلوب اخصائية جلدية

مطلوب للعمل ببريدة بالمملكه العربيه السعوديه اخصائيات جلديه يشترط خبره لا تقل عن سنتين بعد الماجيستير ترسل السيرة الذاتية يكون عليها صورة حديثة ومرفق بها صور الشهادات العلمية علي الايميل او الواتس