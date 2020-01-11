مطلوب اخصائية جلدية

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل ببريدة بالمملكه العربيه السعوديه اخصائيات جلديه يشترط خبره لا تقل عن سنتين بعد الماجيستير ترسل السيرة الذاتية يكون عليها صورة حديثة ومرفق بها صور الشهادات العلمية علي الايميل او الواتس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الهيلا
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203ش 26يوليو ميدان سفينكس المهندسين- المهندسين
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 111,111 ريال
تاريخ الإعلان: 11/1/2020
رقم الإعلان: 2048523
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العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

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عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض 1-اطباء عام اسنان ( يفضل الحاصلين على البرومترك اوالترخ.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

24/12/2019
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مطلوب طبية جلدية للسفر فوراااااا للمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب طبيبة جلدية - انثي- ماجستير- خبره سنتين - حسنة المظهر- شهادة معتمده في المعالجه في الليزر -شها.
العنوان:

القاهرة - مصر

30,000 ريال

18/12/2019
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