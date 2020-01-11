مطلوب اخصائية جلدية

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل ببريدة بالمملكه العربيه السعوديه اخصائيات جلديه يشترط خبره لا تقل عن سنتين بعد الماجيستير ترسل السيرة الذاتية يكون عليها صورة حديثة ومرفق بها صور الشهادات العلمية علي الايميل او الواتس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203ش 26يوليو ميدان سفينكس المهندسين- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|111,111 ريال
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048523
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