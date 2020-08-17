مطلوب اخصائية جراحة

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية أخصائيات جراحة خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجسـتير مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777