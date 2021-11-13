مطلوب اخصائية توحد لكبرى العائلات بالأمارات العربيه المتحده ( دبى ) :

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى العائلات بالأمارات العربيه المتحده ( دبى ) : أخصائيه توحد بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بالتعامل مع حالات التوحد لدى الأطفال , مؤهل مطابق . تحدث اللغه الأنجليزيه بطلاقه . اقامه كامله لدى العائله . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : uae@ejadahr.com 01050121428 واتس اب مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة اجادة للتوظيف
التليفون: 01050121428

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: dokki- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/11/2021
رقم الإعلان: 2111137
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