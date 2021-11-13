مطلوب اخصائية توحد لكبرى العائلات بالأمارات العربيه المتحده ( دبى ) :

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى العائلات بالأمارات العربيه المتحده ( دبى ) : أخصائيه توحد بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بالتعامل مع حالات التوحد لدى الأطفال , مؤهل مطابق . تحدث اللغه الأنجليزيه بطلاقه . اقامه كامله لدى العائله . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : uae@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01050121428
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|العنوان:
|dokki- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111032
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6,731 جنيه
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