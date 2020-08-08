مطلوب اخصائية تقويم اسنان

(فرصة عمل)
|مطلوب لمجمع طبى متكامل من اشهر واعرق المجمعات الطبية فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية أخصائيه تقويم اسنان خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجسـتير لجميع التخصصات مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا لالحاق الكوادر المصرية بالخارج
|التليفون:
|01280555515
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|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064492
1,111 ريال
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30 ريال
30 ريال
30 ريال
30 جنيه
30 ريال
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اتصل
1,111 ريال
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اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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