مطلوب اخصائية اطفال لمجمع طبى بالطائف

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تفاصيل الإعلان
عاجـل جـدا مطلـوب لمجمع طبى بالطائف بالسعوديه Senior Specialist "أطفال" Female دكتوراه حديثة من جامعة الأزهـر ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 ميدان سفنكس- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 200 ريال
تاريخ الإعلان: 27/10/2020
رقم الإعلان: 2070571
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(فرصة عمل)

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العنوان:

الجيزة - مصر

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14/10/2020
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