مطلوب اخصائية اسنان اطفال لمجمع طبى بالطائف

(فرصة عمل)
|عاجـل جـدا مطلـوب لمجمع طبى بالطائف بالسعوديه اخصائيه اسنان اطفال خبره لا تقل عن سنتين بعد الماجستير خريج من جامعه الازهر ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|10717777
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|العنوان:
|203 ميدان سفنكس- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073492
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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500 ريال
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