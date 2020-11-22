مطلوب اخصائية اسنان اطفال لمجمع طبى بالطائف

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
عاجـل جـدا مطلـوب لمجمع طبى بالطائف بالسعوديه اخصائيه اسنان اطفال خبره لا تقل عن سنتين بعد الماجستير خريج من جامعه الازهر ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا
التليفون: 10717777

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العنوان: 203 ميدان سفنكس- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/11/2020
رقم الإعلان: 2073492
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مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ " طب الطوارئ" لمستشفى بالطائف فى السعودية

(فرصة عمل)

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مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ " طب الطوارئ" لمستشفى بالطائف فى السعودية شرط خبرة لاتقل عن.
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22/11/2020
صورة الاعلان: مطلـوب أخصائيين زراعه أسنان " أزواج" - في الجيزة مصر

مطلـوب أخصائيين زراعه أسنان " أزواج"

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21/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيين جراحة لثه "ازواج" لمستشفى بمدينة الطائف - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائيين جراحة لثه "ازواج" لمستشفى بمدينة الطائف

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مطلـوب لمستشفى كبرى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية أخصائيين جراحة لثة " أزواج " خ.
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500 ريال

21/11/2020
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مطلوب اخصائيين تركيبات اسنان "ازواج" لمستشفى بالطائف

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19/11/2020
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مطلـوب أخصائيات جراحة لمستشفى بالطائف فى السعودية

(فرصة عمل)

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مطلـوب أخصائيات جراحة لمستشفى بالطائف فى السعودية شرط خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجسـتير ومهم جداً .
العنوان:

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18/11/2020
صورة الاعلان: مطلـوب استشاريات غدد صماء لمستشفى بالطائف فى السعودية - في الجيزة مصر

مطلـوب استشاريات غدد صماء لمستشفى بالطائف فى السعودية

(فرصة عمل)

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مطلـوب استشاريات غدد صماء لمستشفى بالطائف فى السعودية شرط خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه ومه.
العنوان:

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18/11/2020
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صورة الاعلان: مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ " طب الطوارئ" لمستشفى بالطائف فى السعودية - في الجيزة مصر

مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ " طب الطوارئ" لمستشفى بالطائف فى السعودية

(فرصة عمل)

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مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ " طب الطوارئ" لمستشفى بالطائف فى السعودية شرط خبرة لاتقل عن.
العنوان:

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17/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب استشاريات نساء وتوليد لمستشفى بالطائف - في الجيزة مصر

مطلوب استشاريات نساء وتوليد لمستشفى بالطائف

(فرصة عمل)

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17/11/2020
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عرض وظيفي حكومى لمستشفي تشغيل ذاتى بالرياض

(فرصة عمل)

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العنوان:

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اتصل

15/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب لمستشفى بمدينة الطائف استشاريين عناية مركزة - في الجيزة مصر

مطلوب لمستشفى بمدينة الطائف استشاريين عناية مركزة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية استشاريين عناية مركزة خبرة لاتقل عن خمس سنو.
العنوان:

الجيزة - مصر

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15/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للعمل اخصائيات تمريض منزلى بالمدينة المنورة - في الجيزة مصر

مطلوب للعمل اخصائيات تمريض منزلى بالمدينة المنورة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل اخصائيات تمريض منزلى بالمدينة المنورة فى المملكة العربية السعودية * السن من 35 : 40 سن.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

14/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب لمستشفى بالطائف اخصائيين اطفال وحديثى الولادة - في الجيزة مصر

مطلوب لمستشفى بالطائف اخصائيين اطفال وحديثى الولادة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمستشفى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية اخصائين أطفال وحديثى الولادة خبرة لاتقل عن سن.
العنوان:

الجيزة - مصر

200 ريال

14/11/2020
صورة الاعلان: مطلـوب استشاريات نسـاء وتوليد لمستشفى بمدينة الطائف بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلـوب استشاريات نسـاء وتوليد لمستشفى بمدينة الطائف بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب استشاريات نسـاء وتوليد لمستشفى بمدينة الطائف بالسعوديه خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتورا.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

14/11/2020
صورة الاعلان: مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ " طب الطوارئ" لمستشفى بالطائف فى السعودية - في الجيزة مصر

مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ " طب الطوارئ" لمستشفى بالطائف فى السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية أخصائيين /أخصائيات طوارئ " طب الطوارئ &.
العنوان:

الجيزة - مصر

300 ريال

11/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب ممرضات مقيمين بالامارات او بمصر لكبرى مراكزالرعاية الصحية بدبى - في الجيزة مصر

مطلوب ممرضات مقيمين بالامارات او بمصر لكبرى مراكزالرعاية الصحية بدبى

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

ممرضات الشروط : ـ على ان تكون المتقدمة حاصلة على شهادة البكالوريوس ـ يفضل ان تكون المتقدمة حاصلة ع.
العنوان:

الجيزة - مصر

7,500 درهم

11/11/2020
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