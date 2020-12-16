مطلوب اخصائيات وفنيات تمريض بالسعودية

#تعاقد من مصر - الباحة #مطلوب_ممرضات نطلب (أخصائيات وفنيات تمريض ) للعمل لدى مجمع طبي شهير بمدينة #الباحة بالمملكة العربية السعودية ■ بالمواصفات التالية: • خبرة لا تقل عن ٣ سنوات • الحصول على البكالوريوس من كلية التمريض (أخصائية تمريض) • الحصول على الدبلوم من معهد تمريض (فنية تمريض) • الحصول على الداتا فلو والبرومترك أو ترخيص الهيئة ■ بالمميزات التالية: • التعاقد فوري • مدة العقد عامين • تذاكر طيران ذهاب وإياب • متوفر سكن وتأمينات • أجازة مدفوعة الأجر • عدد أيام العمل ٦ أيام / ٨ ساعات يوميا،