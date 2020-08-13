مطلوب اخصائيات جراحة

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية أخصائيات جراحة خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجسـتير مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا لالحاق الكوادر المصرية بالخارج
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 30 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/8/2020
رقم الإعلان: 2064967
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيات باطنة - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائيات باطنة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية أخصائيات باطنة خبرة لاتقل عن سنتين بعد الما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/8/2020
صورة الاعلان: مطلـوب استشاريات غدد صماء لمستشفى بالطائف بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلـوب استشاريات غدد صماء لمستشفى بالطائف بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية استشاريات باطنة وغدد صماء خبرة لاتقل عن خ.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

12/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائي اطفال - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائي اطفال

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى متكامل من اشهر واعرق المجمعات الطبية فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية أخصا.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائي جلدية - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائي جلدية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى متكامل فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية أخصائي جلدية خبرة لاتقل عن سنتين ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 ريال

11/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائي تركيبات وزراعة اسنان - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائي تركيبات وزراعة اسنان

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية أخصائي تركبيات و زراعة اسنان خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب للمملكه العربيه السعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للمملكه العربيه السعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى متكامل فى مدينة بريدة بالمملكة السعودية فنيين أسنان خبرة من 3 : 5 سنوات مهم جداً كت.
العنوان:

الجيزة - مصر

200 ريال

9/8/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلوب أخصائي أطفال بريدة - في الجيزة مصر

مطلوب أخصائي أطفال بريدة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى متكامل من اشهر واعرق المجمعات الطبية فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية أخصا.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 ريال

8/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائية تقويم اسنان - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائية تقويم اسنان

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى متكامل من اشهر واعرق المجمعات الطبية فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية أخصا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب أخصائى انف واذن وحنجرة لمجمع طبى فى بريدة بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب أخصائى انف واذن وحنجرة لمجمع طبى فى بريدة بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى متكامل من اشهر واعرق المجمعات الطبية فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية أخصا.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

8/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب للمملكه العربيه السعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للمملكه العربيه السعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى متكامل من اشهر واعرق المجمعات الطبية فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية أخصا.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 ريال

7/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائية جلدية لمجمع طبى ببريدة - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائية جلدية لمجمع طبى ببريدة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب اخصائية جلدية لمجمع طبى ببريدة مطلوب لمجمع طبى متكامل من اشهر واعرق المجمعات الطبية فى مدينة.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 جنيه

6/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيات عيون لمجمع طبى مميز بمكة - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائيات عيون لمجمع طبى مميز بمكة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى مميز بمدينة مكة فى المملكة العربية السعودية أخصائيات عيون خبرة لاتقل عن سنتين بعد ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

5/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائية جلدية لمجمع طبى ببريدة - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائية جلدية لمجمع طبى ببريدة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى متكامل من اشهر واعرق المجمعات الطبية فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية أخصا.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

4/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب استشارى تخدير لمستشفى حكومى بالرياض فى السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب استشارى تخدير لمستشفى حكومى بالرياض فى السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمستشفى حكومى بمدينة الرياض فى المملكة العربية السعودية استشارى تخديـر خبرة (5) سنوات بعد الد.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

28/7/2020
صورة الاعلان: مطلوب فنيين تعقيم - في الجيزة مصر

مطلوب فنيين تعقيم

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى متكامل من اشهر واعرق المجمعات الطبية فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية فني.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 جنيه

27/7/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager