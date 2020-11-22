مطلوب اخصائيات تمريض منزلى بالسعودية

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تفاصيل الإعلان
مطلوب اخصائيات تمريض منزلى للعمل بالمدينة المنورة فى المملكة العربية السعودية * السن من 35 : 40 سنة * خبرة لاتقل عن 5 سنوات * ان تكون حسنة المظهر مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 ميدان سفنكس- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 600 ريال
تاريخ الإعلان: 23/11/2020
رقم الإعلان: 2073631
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