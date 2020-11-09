مطلوب اخصائيات تمريض منزلى بالسعودية

مطلوب للعمل بالمدينة المنورة فى المملكة العربية السعودية اخصائيات تمريض منزلى * السن من 35 : 40 سنة * خبرة لاتقل عن 5 سنوات * ان تكون حسنة المظهر مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515