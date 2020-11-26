مطلوب اخصائيات تمريض لمستشفى بمدينة الطائف

(فرصة عمل)
|مطلوب أخصائيات تمريض للعمل بمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية وأن يكون سبق لها العمل بقسم الحضانات شروط القبول الحصول على بكالوريوس تمريض السن من 30 : 35 سنة } مطلوب الحصول على الداتا فلو والبرومترك { مدة العقد سنتين السكن / الإقامة / التأمين الطبى / تذكرة طيران على المجمع مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yaho
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 ميدان سفنكس- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600 ريال
|تاريخ الإعلان:
|26/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074195
30 ريال
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5,555 ريال
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200 ريال
600 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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30 ريال
500 ريال
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