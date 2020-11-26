مطلوب اخصائيات تمريض لمستشفى بمدينة الطائف

مطلوب أخصائيات تمريض للعمل بمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية وأن يكون سبق لها العمل بقسم الحضانات شروط القبول الحصول على بكالوريوس تمريض السن من 30 : 35 سنة } مطلوب الحصول على الداتا فلو والبرومترك { مدة العقد سنتين السكن / الإقامة / التأمين الطبى / تذكرة طيران على المجمع مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yaho