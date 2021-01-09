مطلوب اخصائيات تمريض بالكويت

(فرصة عمل)
|بدولة الكويت اخصائيات تمريض شروط القبول الحصول على بكالوريوس تمريض السن من 25 : 35 سنة }مطلوب الحصول على البرومترك والداتا فلو { مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01101717170
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا للتوظيف
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 ميدان سفنكس المهندسين الجيزه- المهندسين
مدينة الكويت - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 ريال
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080388
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