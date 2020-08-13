مطلوب اخصائيات باطنة

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية أخصائيات باطنة خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجسـتير مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس